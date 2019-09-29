Пара сорвалась с балкона во время секса: оба погиби

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-29T12:28:54+03:00

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В Эквадоре влюбленные погибли в один день – они сорвались с балкона во время занятия сексом. Как сообщает Daily Mail, парочка перевалилась за ограду и полетела вниз. Оба при падении погибли. Тела 28-летней женщины и ее 35-летнего любовника обнаружила соседка. Она услышала странный звук и вышла на улицу. Погибшие находились на земле. Прибывшим на место медикам только оставалось констатировать смерть любовников.

Полиция проводит проверку.

Сайт kp.ru писал, что экстремальное занятие любовью стало причиной гибели россиянки в 2014 году. Трагедия произошла на юге Лондона. Женщина и ее любовник из Мексики также не нашли лучшего места для занятия сексом, чем балкон шестого этажа. Таким способом пара решила отметить окончание учебы и сдачу экзаменов в колледже Беллербис. Оба погибли в результате падения.

ИСТОЧНИК KP.RU