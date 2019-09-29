Американский комик назвал Зеленского «чуваком под давлением»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-29T12:46:45+03:00

Комик высмеял английский украинского президента и выразил сомнение, что на него не оказывали давление Фото: Кадр видео

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В американском шоу The Daily Show посмеялись над встречей президента Трампа с украинским лидером. Напомним, переговоры проходили в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Телеведущий Билл Марр сначала иронизировал над уровнем владения английским языком украинского президента, а затем в шутку назвал Владимира Зеленского «чуваком под давлением».

- Он выглядит, как будто он под сильным давлением, - говорит комик. - Нельзя такие вопросы задавать при Трампе. Это все равно, что спрашивать заложника, как с ним обращаются, когда бандит спит рядом.

Запись эфира уже выложили в фейсбук. В комментариях нашлось немало желающих поддержать президента Украины. В основном – это жители возглавляемой им страны.

- Волновался немного, видно, конечно. Выбрали на 5 лет. А потом посмотрим, -писали в комментариях пользователи фейсбук.

- А Трамп украинский знает?

Хотя для некоторых украинцев переговоры Зеленского с Трампом оставили неприятный осадок.

ИСТОЧНИК KP.RU