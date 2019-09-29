2019-09-29T13:00:35+03:00
Спорт

Фёдор Смолов назвал «Зенит» «судейским»

Нападающий «Локомотива» дал волю эмоциям в перерыве
Дарья КРЫЛОВА
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Свои неоднозначные слова Федор Смолов объяснил эмоциямиСвои неоднозначные слова Федор Смолов объяснил эмоциямиФото: Александр ГЛУЗ
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В перерыве между первым и вторым и таймом матча "Локомотива" против «Зенита» в рамках 11-го тура Российской Премьер Лиги (РПЛ) Фёдор Смолов позволил себе неоднозначное высказывание в адрес игрока команды соперника Шатова.

«Первое место можно отдать судейскому «Зениту» прямо сейчас и бороться за второе», - в сердцах сказал Смолов.

В первом тайме нападающий «Локомотива» забил гол, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда, что, скорее всего, и вывело Смолова из себя.

Позже игрок «Локомотива» объяснил свое неоднозначное поведение.

«Что касается моих слов в перерыве, то я никого не хотел обидеть, это всё было на эмоциях. Я не хотел обидеть Олега Шатова, мы с ним товарищи», — цитирует игрока «Чемпионат».

Смолов так же добавил, что он вовсе не против внедрения в РПЛ системы видео-повторов спорных моментов (ВАР). Кстати, не без помощи ВАР был отменен ответный гол «Зенита» на последней минуте добавленного времени из-за зафиксированной игры рукой.

В итоге встреча двух команд завершилась со счетом (1-0) в пользу «Локомотива», и «железнодорожники», набрав 23 очка, поднялись на второе место в турнирной таблице. «Зенит» же, потеряв очки, опустился на третье. Всего в активе двух клубов поровну очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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