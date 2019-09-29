Алана Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на Павла Мамаева

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-29T13:55:08+03:00

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Переговоры Павла Мамаева с «Ростовом» увенчались успехом, клуб подписал с игроком контракт и дал ему 10-й номер, что является негласным отличием. 10-е номера обычно дают лучшим игрокам команды, или игрокам, обладающим особыми навыками.

Павел Мамаев был представлен болельщикам как игрок «Ростова» в конце субботнего матча 11-го тура Российской Премьер Лиги против «Динамо».

Мамаев спустился из ложи в футболке с 10-м номером, вышел на поле, сделал ряд снимков с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем и главным тренером «дончан» Валерием Карпиным.

Фанаты «Ростова» при появлении Мамаева на поле взорвались одобрительным гулом:

«Павел Мамаев!» - скандировали они.

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В настоящий момент новый клуб Мамаева занимает первую строчку турнирной таблицы, а сам Мамаев уже приступил к тренировкам в общей группе. В своем представлении болельщикам Павел Мамаев пообещал усердно работать и отдавать всего себя клубу.

Видео, на котором Павел Мамаев впервые выходит на поле "Ростова", сняла и выложила в Инстаграм супруга футболиста, Алана Мамаева.

Павел Мамаев - игрок ФК "Ростов".Мамаев подписал контракт с ФК "Ростов"

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ИСТОЧНИК KP.RU