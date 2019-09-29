Британские оппозиционеры готовят импичмент Борису Джонсону

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-29T14:28:20+03:00

Поводом стала незаконная приостановка работы парламента на пять недель

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Премьеру-министру Британии оппозиционеры готовят импичмент. Об этом со ссылкой на участников встречи политиков сообщает The Sunday Times. Основанием для импичмента может стать приостановка на пять дней работы парламента. Это решение Бориса Джонсона признано в итоге верховным судом Великобритании незаконным.

Предложение об импичменте якобы разработано партией «Плайд камри». Теперь инициативу должны рассмотреть на заседании Палаты Общин в начале следующей недели.

- Нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент, - приводит слова представителья «Плайд камри» Лиз Сэвилл издание The Times.

Ранее Борис Джонсон извинился перед королевой Великобритании за приостановку работы парламента. Премьер-министр позвонил Елизавете II и признал, что был не прав.

Сайт kp.ru писал, что Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU