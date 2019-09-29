Для переписи населения в 2020 году Росстат использует данные мобильных операторов
Росстат при проведении переписи населения будет использовать big data. Под «большими данными понимают» информацию, которой владеют сразу несколько источников, таких как мобильные операторы связи а также органы государственной власти. Об этом рассказал глава Росстат Павел Малков. Его слова передает «ТАСС». Планируется, что статистики опробуют на этой переписи несколько новых подходов.
- Девять европейских стран заявили, что они в следующем раунде переписи будут использовать большие данные, - сказал Маклов. - Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост.
Изменится формат работы у переписчиков. Вместо бумажных блокнотов им вручат планшеты. Так что информация будет сразу поступать в общую базу данных. Переписчикам не нужно будет сканировать бумажные бланки, чтобы результаты опроса попали в "банк" Росстат.
ИСТОЧНИК KP.RU