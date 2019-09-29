Для переписи населения в 2020 году Росстат использует данные мобильных операторов

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-29T15:09:17+03:00

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Росстат при проведении переписи населения будет использовать big data. Под «большими данными понимают» информацию, которой владеют сразу несколько источников, таких как мобильные операторы связи а также органы государственной власти. Об этом рассказал глава Росстат Павел Малков. Его слова передает «ТАСС». Планируется, что статистики опробуют на этой переписи несколько новых подходов.

- Девять европейских стран заявили, что они в следующем раунде переписи будут использовать большие данные, - сказал Маклов. - Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост.

Изменится формат работы у переписчиков. Вместо бумажных блокнотов им вручат планшеты. Так что информация будет сразу поступать в общую базу данных. Переписчикам не нужно будет сканировать бумажные бланки, чтобы результаты опроса попали в "банк" Росстат.

ИСТОЧНИК KP.RU