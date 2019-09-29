2019-09-29T15:38:21+03:00
Здоровье

Медики назвали полезные для сердца продукты

При выборе блюд эксперты советуют отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России заявили, что отказ от жирного мяса в пользу птицы или рыбы поможет сохранить здоровье сердца.

Также медики отмечают, что употребление кураги, фасоли и орехов, а также ограничение потребления сахара положительно повлияет на работу сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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