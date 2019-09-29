Медики назвали полезные для сердца продукты
При выборе блюд эксперты советуют отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России заявили, что отказ от жирного мяса в пользу птицы или рыбы поможет сохранить здоровье сердца.
Также медики отмечают, что употребление кураги, фасоли и орехов, а также ограничение потребления сахара положительно повлияет на работу сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU