СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-29T17:07:49+03:00

МВД: В митинге на проспекте Сахарова участвуют около 20 тысяч человек Фото: REUTERS

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В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщают, что в митинге на проспекте Сахарова, по последним данным, участвуют около 20 тысяч человек.

Данная акция протеста проходит в поддержку фигурантов "московского дела".

В МВД отметили, что охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены после летних акций, был согласован ранее московскими властями на 20 тысяч человек. На митинге, который начался в 14:00 по МСК, выступили бывшие фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение или отпустило под подписку о невыезде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что "Молодежь имеет право на протест". Однако, по словам президента РФ, все должно происходить в рамках закона. Путин подчеркнул, что ко всем участникам акций в Москве надо относиться одинаково, в рамках закона.

ИСТОЧНИК KP.RU