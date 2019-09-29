МВД: В митинге на проспекте Сахарова участвуют около 20 тысяч человек
В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщают, что в митинге на проспекте Сахарова, по последним данным, участвуют около 20 тысяч человек.
Данная акция протеста проходит в поддержку фигурантов "московского дела".
В МВД отметили, что охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
Митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены после летних акций, был согласован ранее московскими властями на 20 тысяч человек. На митинге, который начался в 14:00 по МСК, выступили бывшие фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение или отпустило под подписку о невыезде.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что "Молодежь имеет право на протест". Однако, по словам президента РФ, все должно происходить в рамках закона. Путин подчеркнул, что ко всем участникам акций в Москве надо относиться одинаково, в рамках закона.
ИСТОЧНИК KP.RU