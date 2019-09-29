Американская разведка тайно упростила требования к жалобам осведомителей

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-29T18:09:42+03:00

СМИ США сообщили, что маркировка на документе указывает на то, что изменения в форму были внесены в августе 2019 года

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Американские СМИ сообщают, что разведка США тайно отменила требование, согласно которому осведомители в своих жалобах обязаны излагать информацию, полученную лишь из первых рук.

Новый документ, по информации издания, был загружен на сайт Национальной разведки за несколько дней до публикации жалобы на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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ИСТОЧНИК KP.RU