Захарова призвала США обнародовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми политиками

СЕГОДНЯ 18:58 2019-09-29T20:06:24+03:00

Официальный представитель МИД РФ заявила, что у мирового сообщества остались неразрешенные вопросы о деятельности бывшего президента Штатов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента Штатов Барака Обамы с мировыми лидерами.

Захарова отметила, что у ряда мировых стран остались неразрешенные вопросы о деятельности бывшего президента Америки.

- Представьте мировой общественности соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам, - отмечает Захарова, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация стенограммы разговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским показала, что вести переговоры с США опасно. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что публикация данной стенограммы меняет форму отношений между государствами.

ИСТОЧНИК KP.RU