AIU продолжает изучать данные из московской лаборатории о российских спортсменах
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган получил от WADA 110 тысяч файлов
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Athletics Integrity Unit (AIU) продолжает изучать данные из московской лаборатории, несмотря на то что WADA заподозрило их подмену.
- Мы изучаем каждый файл, который нам передают. Информацию нам предоставили три месяца назад. Сейчас идет ее постоянный анализ. Большего на данный момент мы сказать не можем, - заявил председатель AIU Дэвид Хоумен.
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ИСТОЧНИК KP.RU