2019-09-29T19:56:21+03:00
Общество

AIU продолжает изучать данные из московской лаборатории о российских спортсменах

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган получил от WADA 110 тысяч файлов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Athletics Integrity Unit (AIU) продолжает изучать данные из московской лаборатории, несмотря на то что WADA заподозрило их подмену.

- Мы изучаем каждый файл, который нам передают. Информацию нам предоставили три месяца назад. Сейчас идет ее постоянный анализ. Большего на данный момент мы сказать не можем, - заявил председатель AIU Дэвид Хоумен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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