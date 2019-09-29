СЕГОДНЯ 20:29 2019-09-29T21:51:10+03:00

Орешкин: Рост доходов россиян будет более 1% до конца 2019 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

Министр экономического развития заявил, что способствовать этому будет "резко снижающаяся инфляция"

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан страны вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%.

При этом, по словам Орешкина, способствовать росту зарплат будет "резко снижающаяся инфляция".

- Доходы россиян начнут расти по годовому выражению уже во втором полугодии этого года. Способствовать этому будет резко снижающаяся инфляция. Реальные зарплаты серьёзно поднимутся, - отметил Максим Орешкин.

Также он подчеркнул, что "в этом году во втором полугодии должны показать цифры больше 1%. Но в планах и прогнозах темп роста – 2% в год", пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперты назвали самую распространенную зарплату в России. Большинство россиян получают вдвое меньше среднего.

ИСТОЧНИК KP.RU