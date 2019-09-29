Sputnik отказали в доступе на пресс- конференцию Консервативной партии Великобритании
Сообщается, что заявка на аккредитацию, которая началась в это воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда
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Российскому информационному агентству Sputnik отказали в доступе на ежегодную конференцию Консервативной партии Британии накануне ее проведения.
Представители агентства сообщают, что заявка на аккредитацию, которая началась в это воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU