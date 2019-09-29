2019-09-29T23:20:14+03:00
Общество

Путин освободил российских студентов от НДФЛ при получении матпомощи

Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2020 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин освободил российских студентов от НДФЛ при получении матпомощиПутин освободил российских студентов от НДФЛ при получении матпомощиФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин подписал 29 сентября закон, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты НДФЛ при получении материальной помощи. В том случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей.

Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Накануне документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее от выплаты НДФЛ были освобождены работники и пенсионеры, получающие от работодателя материальную помощь. К ним добавились студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры, которые получают материальную помощь от своей образовательной организации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае стало известно о том, что в России изменились правила оформления детского пособия. Теперь заявление на получение пособия можно подавать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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