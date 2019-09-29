После публикации в "КП" СК РФ возбудил уголовное дело из-за изнасилования гражданки ФРГ в Москве

СЕГОДНЯ 23:14 2019-09-29T23:30:01+03:00

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ГСУ СКР по Московской области сообщает, что в Следственном комитете после публикации информации на сайте KP.RU завели уголовное дело об изнасиловании 35-летней гражданки Германии на территории парка в Москве.

Дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера». На данный момент время устанавливаются личность нападавшего и все обстоятельства случившегося, указано на сайте СК.

Напомним, как ранее сообщили собственные источники kp.ru, в четверг, 26 сентября на 35-летнюю гражданку ФРГ в парке "Косинский" напал неизвестный мужчина. Он, судя по всему, чем-то пригрозил ей. Могла ли женщина позвать на помощь и почему вокруг в это не позднее время не было прохожих, еще предстоит выяснить. Источник также отметил, что после того, как преступник скрылся в неизвестном направлении, женщина отправилась в полицию писать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU