На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца

СЕГОДНЯ 23:26 2019-09-29T23:29:47+03:00

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На прошедших в воскресенье, 29 сентября, досрочных парламентских выборах в Австрии уверенную победу одержала возглавляемая Себастьяном Курцем консервативная Австрийская народная партия (АНП), получившая 38,4% голосов избирателей.

На втором месте Социал-демократическая партия с 21,5%, замыкает тройку лидеров Австрийская партия свободы, получившая поддержку 17,3% пришедших на избирательные участки граждан. Официально огласить окончательные итоги выборов обещают на днях.

Курц, уже принимающий поздравления с победой, поблагодарил австрийцев за доверие и изъявил готовность сотрудничать со всеми политическими силами в парламенте на благо страны. Выступая перед своими соратниками в штабе АНП, он признался, что рассчитывал на хороший результат, но такого успеха даже не ожидал.

«Мне редко когда нечего сказать, но сегодня у меня почти нет слов», - цитирует заявление Курца РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, досрочные парламентские выборы в Австрии были назначены после скандальной отставки вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе.

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ИСТОЧНИК KP.RU