Все лесные пожары в России потушены

СЕГОДНЯ 01:21 2019-09-30T01:26:13+03:00

Авиалесоохрана сообщила, что действующих возгораний уже нет

Изменить размер текста: A A

По состоянию на полночь понедельника, 30 сентября, в России не осталось лесных пожаров, за минувшие сутки огнеборцы потушили последний очаг возгорания.

«На 00.00 мск 30.09.2019 на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», - говорится в сообщении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

Напомним, сутки назад в Амурской области горели леса на площади в один гектар. По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в субботу было ликвидировано восемь лесных пожаров, их общая площадь составляла 130 гектаров.

Как писал сайт kp.ru, этим летом в лесах Сибири бушевали страшные пожары. В среду на совещании в Красноярске врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов сказал, что несмотря на всю сложность ситуации в 2019 году, пожары прошли около 1% от общей площади лесного фонда России, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU