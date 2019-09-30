2019-09-30T02:03:58+03:00
Политика

Захарова пояснила, почему Лавров полетел в Нью-Йорк, несмотря на отказ в визах части нашей делегации

Официальный представитель МИД России ответила на вопрос, было ли у министра искушение развернуть самолет над Атлантикой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от участия в работе очередной сессии Генассамблеи ООН из-за визового скандала, и все же прилетел в Нью-Йорк, несмотря на то, что части нашей делегации отказали в американских визах.

Об этом она рассказала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, когда ее спросили, было ли у Лаврова «искушение» развернуть самолет над Атлантическим океаном и вернуться домой, как в свое время сделал экс-глава МИД Евгений Примаков.

«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию», - пояснила Захарова

«Зачем же нам было им подыгрывать», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторые члены нашей делегации не смогли попасть на Генассамблею в Нью-Йорке, потому что им не выдали американские визы, объяснив это нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД РФ утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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