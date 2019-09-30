2019-09-30T02:36:40+03:00
Общество

«Я сойду с ума»: в интернете появилась новая фотозагадка

Пользователи Twitter ломают головы и глаза, пытаясь отыскать леопарда на картинке [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В сети появилась новая фотозагадкаВ сети появилась новая фотозагадкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пользователи соцсетей получили новое развлечение: снимок, на котором где-то замаскировался леопард. Свежая фотозагадка опубликована в Twitter.

«Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы можете его найти?» - такой подписью сопроводила картинку Bella Lack.

А вы можете найти здесь леопарда? Фото: Twitter/ Bella Lack

А вы можете найти здесь леопарда? Фото: Twitter/ Bella Lack

Ранее сайт kp.ru писал о различных оптических иллюзиях, которые в разное время озадачивали интернет-пользователей. Например, о фотографии с видом из окна, на которой можно увидеть то ли пруд, то ли бетонную стену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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