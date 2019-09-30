2019-09-30T04:10:04+03:00
Происшествия

ДТП с автоцистерной парализовало работу метро в Мехико

Водитель скрылся с места аварии, полиция его ищет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Одна из линий метро столицы Мексики не работала несколько часовОдна из линий метро столицы Мексики не работала несколько часовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 29 сентября, в мексиканской столице несколько часов не работала одни из линий метро из-за аварии. Автоцистерна для перевозки воды в районе станции «Тепалькатес» пробила двойное ограждение линии А метрополитена Мехико, в результате чего пришлось надолго остановить движение поездов.

Причем водитель, виновный в сбое работы метро, скрылся с места аварии, его разыскивает городская полиция.

Чтобы убрать автоцистерну с путей подземки, ремонтные бригады были вынуждены задействовать тяжелую технику. В итоге, работа линии А к этому часу восстановлена в полном объеме, но водителя правоохранительные органы пока не нашли.

Причины ДТП выясняются, начато расследование инцидента. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения ущерба путям сообщения, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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