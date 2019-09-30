2019-09-30T06:24:36+03:00
Происшествия

В Новой Зеландии разбился небольшой самолет, погибли два человека

Обломки воздушного судна и тела жертв нашли на территории национального парка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Новой Зеландии разбился небольшой легкомоторный самолетВ Новой Зеландии разбился небольшой легкомоторный самолетФото: REUTERS
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В Новой Зеландии разбился небольшой частный самолет, в результате крушения погибли два человека – пилот и его пассажир, больше на борту никого не было, сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, легкомоторное воздушное судно вечером в воскресенье вылетело с аэродрома Фокспайн, расположенного в 100 км к северу от Веллингтона, а через какое-то время с ним пропала связь. Местные власти начали поисковую операцию.

В понедельник утром обломки самолета и тела двух человек были обнаружены на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии.

Причины аварии выясняются, управление гражданской авиации страны проводит расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 сентября небольшой двухмоторный самолет упал на жилой квартал в колумбийском городе Попаян, в результате погибли семь человек, в том числе оба пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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