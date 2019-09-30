Глава новой украинской делегации в ПАСЕ: отказываться от диалога с Россией неправильно

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-30T06:54:09+03:00

Глава новой делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам Ясько, Украина должна защищать свои интересы, но нужно «знать, что происходит»

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Возглавившая новую украинскую делегацию в ПАСЕ депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что диалог с Россией необходимо поддерживать. По словам 29-летней народной избранницы, отказ от общения с Москвой – это неправильное решение.

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», - подчеркнула Ясько в интервью изданию «Левый берег».

При этом она отметила, что отказ участвовать в осенней сессии ПАСЕ демонстрирует «последовательность» Незалежной: по ее мнению, в противном случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью «несправедливого процесса по возвращению России».

Ясько также заявила, что согласиться с этим решением – предательство.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 июня ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме. После этого Украина, Грузия, Польша, балтийские республики и Словакия заявили, что покидают июньскую сессию ПАСЕ в знак протеста. Правда, потом делегации этих стран передумали, причем первой от идеи бойкота отказалась Словакия.

А в сентябре новая украинская делегация объявила, что из-за возвращения России отказывается участвовать в осенней сессии ассамблеи, но Киев продолжит консультации с другими членами ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU