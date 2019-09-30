2019-09-30T07:44:22+03:00
Общество

Каждый второй россиянин работает под музыку

Любителей тишины оказалось меньше – всего 32 процента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Любителей музыки в рабочее время в возрастной группе до 34 лет гораздо большеЛюбителей музыки в рабочее время в возрастной группе до 34 лет гораздо большеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Меломанов в России оказалось больше, чем тех, кто любит тишину. Даже если речь о работе. Хорошая музыка делу не помеха, так считают почти половина опрошенных порталом Superjob. Каждый второй включает музыку во время трудового дня.

Правда, исследователи не уточняют, делает он это персонально, надевая наушники, или позволяет коллегам «насладиться» композицией, включая звук на полную мощность. Среди коллег, вероятно, есть представители тех 32 процентов, кто предпочитает работать в тишине.

- Практически каждый третий предпочитает не перегружать звуковое пространство, -пришли к выводу исследователи, результаты опроса оказались в распоряжении «ТАСС».

Чем старше становится человек, тем меньше ему хочется работать под музыку: в группе от 25 до 34 лет желающих трудиться под ритмы песен 56 процентов. В следующей возрастной группе, старше 45 лет, число таких людей резко падает до 42 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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