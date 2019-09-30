Украинский шоумен пожаловался, что в магазинах Львова с ним говорят на русском
Известный на территории Украины шоумен пожаловался на русификацию Львова. Орест Лютый возмущен тем, что на улицах города ему все чаще встречаются люди, которые предпочитают общаться не на украинском, а на русском языке. Шоумен считает это «осознанным или неосознанным комплексом неполноценности».
- Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слышу, - сказал Орест Лютый украинскому каналу НТА.
Шоумен попытался объяснить это явление. По его мнению, сказывается увлеченность российскими медиа в стране. Власти, считает Орест Лютый, упустили возможности "украинизации поколения, рожденного в вольной Украине".
Сайт kp.ru писал об украинской писательнице, которая устроила скандал только потому, что водитель такси разговаривал с ней на русском языке.
ИСТОЧНИК KP.RU