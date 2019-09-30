2019-09-30T08:13:01+03:00
В мире

Украинский шоумен пожаловался, что в магазинах Львова с ним говорят на русском

Орест Лютый назвал причины русификации города
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинцы во Львове все чаще разговаривают друг с другом на русскомУкраинцы во Львове все чаще разговаривают друг с другом на русскомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Известный на территории Украины шоумен пожаловался на русификацию Львова. Орест Лютый возмущен тем, что на улицах города ему все чаще встречаются люди, которые предпочитают общаться не на украинском, а на русском языке. Шоумен считает это «осознанным или неосознанным комплексом неполноценности».

- Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слышу, - сказал Орест Лютый украинскому каналу НТА.

Шоумен попытался объяснить это явление. По его мнению, сказывается увлеченность российскими медиа в стране. Власти, считает Орест Лютый, упустили возможности "украинизации поколения, рожденного в вольной Украине".

Сайт kp.ru писал об украинской писательнице, которая устроила скандал только потому, что водитель такси разговаривал с ней на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российский спецназ замечен в Норвегии
Каждый второй россиянин работает под музыку
В России с ноября может подорожать «молочка»
Написавший жалобу на Трампа осведомитель попросил федеральную защиту
В Госдуме назвали «дешевой игрой» требование демократов США обнародовать стенограмму переговоров Путина с Трампом
Глава новой украинской делегации в ПАСЕ: отказываться от диалога с Россией неправильно
В Новой Зеландии разбился небольшой самолет, погибли два человека
Пожар на китайской фабрике унес жизни 19 человек
Украина объявила, что закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Луценко рассказал американцам, как он отказывался расследовать дело Байдена
ДТП с автоцистерной парализовало работу метро в Мехико
Трамп хочет встретиться с анонимом, написавшим жалобу на его разговор с Зеленским
«Я сойду с ума»: в интернете появилась новая фотозагадка
Захарова пояснила, почему Лавров полетел в Нью-Йорк, несмотря на отказ в визах части нашей делегации
Все лесные пожары в России потушены
Путин подписал закон о новой системе винных акцизов
В команде Зеленского считают, что его беседа с Трампом не испортила отношения Киева с Берлином и Парижем
На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца
После публикации в "КП" СК РФ возбудил уголовное дело из-за изнасилования гражданки ФРГ в Москве
Путин освободил российских студентов от НДФЛ при получении матпомощи
СМИ: В результате столкновений полиции и протестующих в Гонконге задержаны более 100 человек
"Предметный, конструктивный разговор": Захарова оценила переговоры Лаврова с Помпео
Sputnik отказали в доступе на пресс- конференцию Консервативной партии Великобритании
Орешкин: Рост доходов россиян будет более 1% до конца 2019 года
AIU продолжает изучать данные из московской лаборатории о российских спортсменах
Американские демократы хотят добиться публикации станограммы разговоров Трампа с Путиным
Захарова призвала США обнародовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми политиками