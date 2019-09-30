Украинский шоумен пожаловался, что в магазинах Львова с ним говорят на русском

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-30T08:13:01+03:00

Украинцы во Львове все чаще разговаривают друг с другом на русском Фото: REUTERS

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Известный на территории Украины шоумен пожаловался на русификацию Львова. Орест Лютый возмущен тем, что на улицах города ему все чаще встречаются люди, которые предпочитают общаться не на украинском, а на русском языке. Шоумен считает это «осознанным или неосознанным комплексом неполноценности».

- Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слышу, - сказал Орест Лютый украинскому каналу НТА.

Шоумен попытался объяснить это явление. По его мнению, сказывается увлеченность российскими медиа в стране. Власти, считает Орест Лютый, упустили возможности "украинизации поколения, рожденного в вольной Украине".

Сайт kp.ru писал об украинской писательнице, которая устроила скандал только потому, что водитель такси разговаривал с ней на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU