2019-09-30T09:25:32+03:00
Политика

«Садовская Аравия размером с континент»: Наследный принц объяснил, почему не поучилось отразить атаки на НПЗ

Мухаммед бен Салман Аль Сауд дал интервью американскому телеканалу CBS
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пожар привел к сокращению производства нефтиПожар привел к сокращению производства нефтиФото: REUTERS
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Принц Саудовской Аравии объяснил, почему военным страны не удалось отразить атаку на нефтяные объекты. По официальной версии нападение с помощью десятка дронов совершили йеменские повстанцы-хуситы. Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе привел к резкому сокращению производства и как следствие повышению стоимости «черного золота». Упал курс доллара. В США отвергли версию, что за нападением стоят хуситы. По мнению представителей Белого дома – поджог устроил Иран.

В интервью американскому телеканалу CBS наследный принц Саудовской Аравии объяснил, почему атаку не отразили.

- Саудовская Аравия «размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью.

Он добавил, что атака поразила «не сердце энергетической отрасли Саудовской Аравии», а сердце глобальной энергетической отрасли.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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