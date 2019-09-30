«Садовская Аравия размером с континент»: Наследный принц объяснил, почему не поучилось отразить атаки на НПЗ
Принц Саудовской Аравии объяснил, почему военным страны не удалось отразить атаку на нефтяные объекты. По официальной версии нападение с помощью десятка дронов совершили йеменские повстанцы-хуситы. Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе привел к резкому сокращению производства и как следствие повышению стоимости «черного золота». Упал курс доллара. В США отвергли версию, что за нападением стоят хуситы. По мнению представителей Белого дома – поджог устроил Иран.
В интервью американскому телеканалу CBS наследный принц Саудовской Аравии объяснил, почему атаку не отразили.
- Саудовская Аравия «размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью.
Он добавил, что атака поразила «не сердце энергетической отрасли Саудовской Аравии», а сердце глобальной энергетической отрасли.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
ИСТОЧНИК KP.RU