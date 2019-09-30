2019-09-30T09:43:28+03:00
Общество

Российская армия получила модернизированные танки Т-90М

Эта модель создана на базе Т-90А
Юлия САЛЬНИКОВА
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Танк Т-90 на выставке в Нижнем ТагилеТанк Т-90 на выставке в Нижнем ТагилеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новые танки стали поступать в распоряжение российской армии. Как сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью «Красной звезде», речь идет о Т-90М. Эта модель военной техники создана на базе уже известного танка Т-90А. В июне 2019 года Минобороны и «Уралвагонзавод» заключили контакт на модернизацию Т-90А.

Главное отличие модернизированного танка в башенном модуле. Боеприпасы укладывают в Т-90Ь вне боевого отделения. Он также отличается 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у Арматы.

Танк защищен от встречного огня противокумулятивными решетчатыми экранами. На Т-90М установлена система управления огнем «Калина». Стрелять Т -90 МС сможет на полном ходу - с помощью автоматики прицел можно будет удерживать от выстрела к выстрелу. Для комфорта военных внутри танка есть кондиционер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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