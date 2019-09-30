2019-09-30T10:54:25+03:00
Общество

В Московских аэропортах отложили 40 рейсов из-за погоды

Причиной задержки вылета стал сильный ветер
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рейсы отложили из-за плохой погодыРейсы отложили из-за плохой погодыФото: Олег ЗОЛОТО
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В аэропортах Москвы задержаны около 40 рейсов. Как сообщает Москва 24, диспетчеры не дают добро на полеты из-за сильного ветра. Неудобства испытывают пассажиры сразу трех аэропортов столицы. Во Внуково десять рейсов отложены и один отменен. В Домодедово число отмененных рейсов оказалось больше – 11, а задержаны – 15. В Шереметьево вылета ожидают пять отложенных рейсов.

в понедельник 30 сентября в столице ожидается дождь и сильный ветер. Когда самолеты смогут вылететь, пока не известно.

Сайт kp.ru писал о том, какие права есть у пассажиров при задержке рейса - на стороне клиентов авиакомпаний Гражданский кодекс. Пассажиры могут требовать компенсацию согласно Монреальской конвенции, положена компенсация до 4694 СПЗ, или около 408 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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