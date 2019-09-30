Россияне назвали субъективным «порогом бедности» 12,5 тысяч рублей на одного человека

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-30T10:50:38+03:00

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Россияне определили субъективный порог бедности. Этот показатель оказался выше установленного в стране прожиточного минимума», который равен в 2019 году 11,2 тысячи рублей.

Опрос, проведенный «Левада-Центр» показывает, что большинство россиян считают бедными семьи, где на одного человека приходится 12,5 тысяч рублей. При этом 40 процентов опрошенных признались, что получают доход ниже этой субъективной границы.

Для комфортного существования опрошенным нужно, чтобы на каждого члена семьи приходилось по 38,1 тысячи рублей.

- Нормальный в восприятии россиян доход получают только 7 процентов опрошенных,- гласит текст исследования, оказавшийся в распоряжении РБК.

Год назад подобное исследование проводила Общественная палата. Тогда большинство респондентов сообщили, что жить достойно семья сможет, если на каждого человека будет приходиться по 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU