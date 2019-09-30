Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7,3 процентов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-30T11:03:30+03:00

Брать кредиты по новым условиям можно будет уже с 1 октября

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Ставки по ипотеке для клиентов Сбербанка будут снижены с 1 октября. Пресс-служба банка сообщает, что минимальная ставка в 7,3 процента станет доступна для семей, берущих жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке. Ставка по ипотеке на покупку вторичного жилья составит 8,8 процентов.

- Снижение ставок составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости, - сообщают в компании.

Изменения не коснутся участников программы «Военная ипотека» (для них ставка ниже установленной новыми условиями) и программы поддержки для семей с детьми.

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году правительство скорректировало условия льготной ипотеки для семей, в которых родился второй, третий, четвертый ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU