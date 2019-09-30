2019-09-30T11:36:51+03:00
Общество

В Россию возвращается «бабье лето»: температура превысит норму на 4 градуса

Метеорологи сообщают, что погода в начале октября больше соответствует сентябрьским показателям
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Россию вернется теплоВ Россию вернется теплоФото: Евгения ГУСЕВА
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Россиянам обещают возвращение 22-градусной температуры. Несмотря на достаточно прохладный сентябрь, начало октября будет радовать жителей большинства регионов страны хорошей погодой. Ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев сообщил rg.ru, что температуры на этой неделе будут выше средних показателей на 4-5 градусов.

Теплей всего в Центральном Федеральном Округе – в Воронежской, Белгородской, Липецкой области днем термометры будут показывать до +22 градусов. Немного испортит настроение дожди.

Чуть прохладнее – в Центральных областях, до +18 градусов днем. На северо-западе страны от +9 до +14 градусов в дневные часы на этой неделе и от +4 до +9 ночью. Такие же ночные температуры будут в регионах Поволжья, а вот днем до +15 градусов.

В Москве неделя начнется с дождей. До +19 градусов воздух погреется в четверг. Но в пятницу москвичам вновь стоит запастись зонтиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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