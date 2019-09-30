2019-09-30T12:00:06+03:00
Политика

МИД России может ответить США ответными визовыми мерами

Десять участников ГА ООН из России, напомним, не смогли попасть на саммит из-за неоформленных американской стороной виз
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россия ответит США на невыдачу визРоссия ответит США на невыдачу визФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В российской министерстве иностранных дел допускают возможность ответных визовых мер в отношении США. Причиной, которая может подтолкнуть к такому решению руководство ведомства, стало невыполнение американцами своих обязательств при проведении ГА ООН. Десять участников Генассамблеи не смогли попасть на саммит в Нью-Йорк из-за того, что США не оформили визы.

- Это выбор не России, так как визовую войну развязали США, - прокомментировали в МИД России возможность ответных мер. Комментарий цитирует РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что глава МИД России назвал невыдачу российским делегатам американских виз "позором". Этот вопрос он поднял в рамках заседания ГА ООН. Сергей Лавров предложил проводить международные встречи в других странах, поскольку в США не могут обеспечить допуск к саммитам участникам из других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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