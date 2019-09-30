МИД России может ответить США ответными визовыми мерами
В российской министерстве иностранных дел допускают возможность ответных визовых мер в отношении США. Причиной, которая может подтолкнуть к такому решению руководство ведомства, стало невыполнение американцами своих обязательств при проведении ГА ООН. Десять участников Генассамблеи не смогли попасть на саммит в Нью-Йорк из-за того, что США не оформили визы.
- Это выбор не России, так как визовую войну развязали США, - прокомментировали в МИД России возможность ответных мер. Комментарий цитирует РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что глава МИД России назвал невыдачу российским делегатам американских виз "позором". Этот вопрос он поднял в рамках заседания ГА ООН. Сергей Лавров предложил проводить международные встречи в других странах, поскольку в США не могут обеспечить допуск к саммитам участникам из других стран.
ИСТОЧНИК KP.RU