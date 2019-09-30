2019-09-30T13:03:24+03:00
Спорт

Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина

Лондонская команда вспоминает голы своих легенд
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Андрей Аршавин в составе "Арсенала", 2009 год.Андрей Аршавин в составе "Арсенала", 2009 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

30 сентября 7-й тур Английской Премьер Лиги (АПЛ) открывается противостоянием заклятых соперников – Лондонского «Арсенала» и «Манчестера Юнайтед». Противостояние этих двух команд почти такое же историческое, как противостояние «Ливерпуля» и «Манчестера Юнайтед».

В преддверии грядущего матча «Арсенал» порадовал своих болельщиков минуткой ностальгии: выложил в свой Твиттер вырезку из матча 2009-го года, где Андрей Аршавин забивает «Манчестеру Юнайтед» гол, спасший «канониров» от проигрыша всухую. Тогдашний матч окончился со счетом «2-1» в пользу «Манчестера Юнайтед».

Арсенал выложил гол Аршавина в ворота МЮ в своем Твиттере.

Андрей Аршавин перешел из питерского "Зенита" в лондонский «Арсенал» в 2009-м году и дебютировал 28 февраля в матче с «Сандерлендом». Всего за карьеру в «Арсенале» он забил 31 гол в 144 матчах.

Сейчас «Арсенал» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, тогда как МЮ 11-е.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России хотят создать космический корабль, дешевле, чем у Илона Маска
Политолог прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России
Появилось видео авиаудара на НПЗ в Саудовской Аравии
В Молочном союзе недовольны ведущей к росту цен маркировке
Мошенники от имени минтруда предлагают россиянам несуществующее пособие
Суд смягчил приговор Павлу Устинову: год условно
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
МИД России может ответить США ответными визовыми мерами
На борту самолета с горящим двигателем был министр туризма Гоа
В Россию возвращается «бабье лето»: температура превысит норму на 4 градуса
В Америке найден затонувший более 100 лет назад «корабль-призрак»
Электронные права: Водительское удостоверение можно будет предъявлять со смартфона
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7,3 процентов
Россияне назвали субъективным «порогом бедности» 12,5 тысяч рублей на одного человека
В Московских аэропортах отложили 40 рейсов из-за погоды
Посольство России в Осло опровергло информацию о спецназе в Норвегии
Российская армия получила модернизированные танки Т-90М
На церемонию прощания с Жаком Шираком приедут лидеры 80 стран
«Саудовская Аравия размером с континент»: Наследный принц объяснил, почему не поучилось отразить атаки на НПЗ
Российский спецназ замечен в Норвегии
Украинский шоумен пожаловался, что в магазинах Львова с ним говорят на русском
Каждый второй россиянин работает под музыку
В России с ноября может подорожать «молочка»
Написавший жалобу на Трампа осведомитель попросил федеральную защиту
В Госдуме назвали «дешевой игрой» требование демократов США обнародовать стенограмму переговоров Путина с Трампом
Глава новой украинской делегации в ПАСЕ: отказываться от диалога с Россией неправильно
В Новой Зеландии разбился небольшой самолет, погибли два человека