Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-30T13:03:24+03:00

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30 сентября 7-й тур Английской Премьер Лиги (АПЛ) открывается противостоянием заклятых соперников – Лондонского «Арсенала» и «Манчестера Юнайтед». Противостояние этих двух команд почти такое же историческое, как противостояние «Ливерпуля» и «Манчестера Юнайтед».

В преддверии грядущего матча «Арсенал» порадовал своих болельщиков минуткой ностальгии: выложил в свой Твиттер вырезку из матча 2009-го года, где Андрей Аршавин забивает «Манчестеру Юнайтед» гол, спасший «канониров» от проигрыша всухую. Тогдашний матч окончился со счетом «2-1» в пользу «Манчестера Юнайтед».

Арсенал выложил гол Аршавина в ворота МЮ в своем Твиттере.

Андрей Аршавин перешел из питерского "Зенита" в лондонский «Арсенал» в 2009-м году и дебютировал 28 февраля в матче с «Сандерлендом». Всего за карьеру в «Арсенале» он забил 31 гол в 144 матчах.

Сейчас «Арсенал» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, тогда как МЮ 11-е.

ИСТОЧНИК KP.RU