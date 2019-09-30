2019-09-30T12:26:38+03:00
Наука

NASA отправит имена всех желающих землян на Марс

Таблички с данными участников программы установят на борт ровера «Марс-2020»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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NASA отправит на Марс имена всех желающихNASA отправит на Марс имена всех желающихФото: NASA
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось отправить имена всех желающих на Марс. В агентстве сообщили, что любой человек может заполнить специальную заявку на сайте NASA и быть уверенным, что космический корабль доставит данные на Красную планету.

В космическом агентстве США рассказали, что таблички с именами землян будут установлены на борт ровера «Марс-2020», который отправится в миссию уже в следующем году и прибудет на Красную планету в феврале 2021 года.

В регистрационной форме участники программы должны будут указать свое имя, фамилию, страну, почтовый индекс и электронный адрес. После успешного прохождения оформления, всем участникам будет выслан «посадочный талон», который можно будет распечатать на память, передает Москва 24.

Заявки принимаются до 1 октября. На сегодняшний день желание отправить свое имя на Марс уже выразили порядка одиннадцати миллионов человек. При этом порядка 145 тысяч из них — россияне, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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