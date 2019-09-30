Мошенники от имени минтруда предлагают россиянам несуществующее пособие

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-30T12:43:12+03:00

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В России появились аферисты, которые выдают себя за представителей министерства труда. Сообщения гражданам отправляют с помощью популярных мессенджеров или со страницы в фейсбуке, которая не является официальной страницей ведомства в соцсетях. Предлагают людям несуществующее пособие «о выводе денежного пособия на сумму 115 000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России». Как сообщает минтруда «Интерфаксу», пособие положено якобы только тем, кто имеет трудовой страж с 1991–2019 года.

В ведомстве просят не отвечать на подозрительные сообщения и не передавать мошенникам свои персональные данные. Вся информация о льготах и пособиях есть на официальном сайте министерства труда rosmintrud.ru. Также у ведомства есть официальный аккаунт в твиттер twitter.com/MintrudRF.

Сайт kp.ru писал о еще одной схеме, с помощью которой аферисты выманивают информацию и деньги с россиян - людям отправляют сообщения от "социологов".

ИСТОЧНИК KP.RU