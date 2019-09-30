2019-09-30T12:58:26+03:00
Политика

Политолог прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России

Эксперт считает, что Украина хочет угодить Западу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Представитель Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости возобновления диалога с РоссиейПредставитель Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости возобновления диалога с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина рассуждает о намерении выстраивать диалог с Россией, чтобы угодить Западу. Такое мнение высказал заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в ответ на слова главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о возможности налаживания отношений с РФ.

«Зеленский сейчас маневрирует и пытается выбрать какую-то стратегию, которая будет удобна для дальнейшего диалога с Западом. Ориентируясь на Трампа, он вынужден действовать в его логике. Трамп при встрече с Зеленским говорил о необходимости взаимодействия с Россией. Мне кажется, что депутат, которая представляет интересы «Слуги народа», как раз выступила с этим заявлением, чтобы показать, что Зеленский выслушал Трампа и будет действовать таким образом, каким ему рекомендовали», — цитиурет Шатрова RT.

Политолог добавил, что Украина понимает, что рано или поздно Европа начнет налаживать отношения с Россией, хотя бы из практических соображений. При это «незалежная» также хочет избавиться от противостояния с соседом, однако не готова сама брать за это ответственность. Именно поэтому Зеленский и ведет такую политику, чтобы переложить ответственность за взаимодействие с Россией на Запад, считает Шатров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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