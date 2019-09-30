2019-09-30T13:44:18+03:00
Общество

Осенью в армию призовут около 132 тысячи человек

Призывная компания начнется с 1 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Призыв пройдет во всех субъектах страныПризыв пройдет во всех субъектах страныФото: Александр КОЦ
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На военную службу в рамках осенней призывной кампании направят 132 тысячи человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Кампания начнется 1 октября и продолжится до 31 декабря. Небольшую отсрочку, до 15 октября, получат те молодые люди, которые работают на сельхозпредприятиях. Призыв для них начнется чуть позже, чтобы аграрии могли закончить сбор урожая.

Осенний призыв не коснется учителей и воспитателей, тех, ко работает в сфере образования – их традиционно отправляют в армию не два, а всего-лишь один раз в год.

- В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка, - приводит слова Бурдинского ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что армию призывают мужчин с 18 до 27 лет. Не получат повестку те, кто уже отслужил, в том числе в другом государстве, и те, кто старше указанного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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