2019-09-30T14:35:26+03:00
В мире

Джонсон назвал обвинения журналистки The Sunday Times в сексуальном домогательстве ложью

Шарлотт Эдвардс утверждает, что почти 20 лет назад Борис Джонсон схватил ее за ногу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джонсон отрицает обвинения журналисткиДжонсон отрицает обвинения журналисткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский премьер-министр Борис Джонсон отверг обвинения в сексуальном домогательстве. Ранее журналистка The Sunday Times выступила с заявлением, что подверглась давлению со стороны нынешнего чиновника. В начале 2000-х годов, когда все произошло, Джонсон не был политиком. Он возглавлял журнал The Spectator в качестве редактора. На одном из корпоративов, когда Шарлотт Эдвардс сидела с бокалом вина, ее сосед (Джонсон) схватил ее за бедро и сжал. Женщина якобы побоялась что-то отвечать. Позже она призналась во всем соседке Джонсона по другую руку. Та вдруг сообщила, что мужчина ее тоже хватал якобы за ногу.

- Если премьер-министр не помнит о произошедшем, то это значит, что моя память намного лучше, чем его, - сказала Эдвардс телеканалу Sky News.

Представитель премьер-министра сообщил этому же телеканалу, что Борис Джонсон отрицает сам факт сексуального домогательства.

- Это утверждение не соответствует действительности, - сказал представитель Джонсона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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