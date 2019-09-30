СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-30T16:11:01+03:00

В Россельхознадзоре опровергли информацию о возможном росте цен на молочную продукцию Фото: Евгения ГУСЕВА

Более того, в ведомстве прогнозируют снижение себестоимости данной продукции в 2020 году

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Россельхознадзор опроверг информацию о росте стоимости молочной продукции после внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Более того, как подчеркнули в ведомстве, эксперты прогнозируют снижение себестоимости данной продукции в 2020 году.

- К такому выводу пришли аналитики Россельхознадзора, детально ознакомившиеся с ходом реализации проекта, - заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью "Вечерней Москве".

При этом она подчеркнула, что цены на "молочку" могут повыситься, если начнется информационная «истерия» вокруг данной темы. Мелано отметила, что производители могут использовать данный информационный повод, чтобы повысить стоимость и получить собственную выгоду.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Молочном союзе недовольны ведущей к росту цен маркировке. Эксперты считают излишним введение ЭВС.

ИСТОЧНИК KP.RU