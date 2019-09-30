Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
Французский президент выразил признательность за то, что в это день российский лидер был вместе с народом Франции
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Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
Французский политик выразил признательность за то, что в этот день российский президент был вместе с народом Франции.
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ИСТОЧНИК KP.RU