Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-30T16:02:24+03:00

Французский президент выразил признательность за то, что в это день российский лидер был вместе с народом Франции

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Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.

Французский политик выразил признательность за то, что в этот день российский президент был вместе с народом Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU