Эксперт: право оспорить результаты экзамена в ГИБДД поможет в борьбе с коррупцией

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-30T17:18:04+03:00

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Человек, который хочет получить водительское удостоверение, должен иметь возможность оспорить результаты экзаменов в ГИБДД. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Эксперт добавил, что такое нововведение может помочь в борьбе с коррупцией.

«Такими правами потенциальный водитель должен обладать. Надо все-таки максимально стараться уходить от коррупционной составляющей, которая, я уверен, в любом случае присутствует. Каждая сторона должна иметь право доказывать свою правоту в суде», — цитирует депутата телеканал «360».

Кроме того Старовойтов добавил, что считает необходимым менять что-то в системе обучения в автошколах, больше времени уделять на отработку каждого элемента, ведь сейчас многие водители не могут даже припарковать легковую машину там, где поместился бы и грузовик. Такое неумелое пользование автомобилем вызывает ужас, признался депутат.

Ранее стало известно, что российская Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов в ГИБДД, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU