Последний спектакль Марка Захарова представят в Москве

СЕГОДНЯ 18:10 2019-09-30T18:11:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский режиссер Марк Захаров, скончавшийся 28 сентября, не успел выпустить спектакль «Капкан» по роману Владимира Сорокина, над которым трудился в последнее время. Однако премьера все же состоится в театре «Ленком». Работу над постановкой за отца закончит его дочь - Александра Захарова.

«Доделывать работу будут два режиссера: дочь Марка Анатольевича — Александра, и наш режиссер Игорь Фокин, с которым Захаров выпустил не один спектакль. Это наш подарок Марку Анатольевичу», - цитирует директора «Ленкома» Марка Варшавера сайт mk.ru.

Варшавер добавил, что Захаров работал на спектаклем все лето и не успел совсем чуть-чуть. По словам директора, буквально несколько дней назад он сам обсуждал постановку с режиссером.

«Говорил, что осталось ему сделать немного, процентов 15, в основном это касалось финала. Но… вы знаете, что случилось, завтра - похороны. Но премьера «Капкана» состоится, не может не состояться - так решили в театре», - добавил Варшавер.

Сообщается, что билеты на последнюю премьеру Марка Захарова уже в продаже. По словам директора театра, сдать спектакль планируется 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU