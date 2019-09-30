2019-09-30T19:19:35+03:00
В мире

Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка

Политик занимал этот пост с конца мая 2019 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра ДанилюкаВладимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра ДанилюкаФото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной.

Он занимал этот пост с 28 мая текущего года. А в 2016-2018 годах он был министром финансов Украины.

- Освободить Данилюка Александра Александровича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, - сообщается в официальном документе на сайте главы Незалежной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале августа текущего года Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций. Ранее украинский лидер принял решения снять с руководящего поста глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря. По содержанию соответствующих документов, увольнения с постов связаны с окончанием срока полномочий экс-президента Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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