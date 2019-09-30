США внесли в санкционные списки двух граждан РФ

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-30T19:04:04+03:00

Американские власти заявили, что Игорь Нестеров и Денис Кузьмин имеют отношение к "вмешательству" в выборы в Штатах в 2016 году

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США расширили санкционные списки в отношении РФ, которые относятся к предполагаемому вмешательству Москвы в американские выборы 2016 года.

В итоге, американские власти внесли в черные списки, в частности, двух россиян: Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. В Минфине заявили, что они связаны с "Агентством интернет-исследований". В Вашингтоне полагают, что оно причастно к предполагаемому вмешательству в выборы в США в 2016 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU