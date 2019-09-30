В РФ планируют разрешить гражданам из СНГ регистрироваться как самозанятым
Российской правительство планирует разрешить гражданам из стран СНГ, которые не входят Евразийский экономический союз, регистрироваться как самозанятым. Членами объединения ЕАС являются следующие страны: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
- В части налоговых мер предполагается присоединение ряда субъектов РФ к участию в эксперименте по применению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", - говорится в сообщении российского правительства.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что самозанятые россияне смогут оплатить пенсионные взносы через приложение. Деньги в ПФР будут поступать через "Мой налог". Данная возможность будет доступна для россиян принимающих участие в эксперименте по введению налога на профессиональный доход.
ИСТОЧНИК KP.RU