2019-09-30T22:27:12+03:00
Общество

В РФ планируют разрешить гражданам из СНГ регистрироваться как самозанятым

О нововведении говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В РФ планируют разрешить гражданам из СНГ регистрироваться как самозанятымВ РФ планируют разрешить гражданам из СНГ регистрироваться как самозанятымФото: Архив "КП"
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Российской правительство планирует разрешить гражданам из стран СНГ, которые не входят Евразийский экономический союз, регистрироваться как самозанятым. Членами объединения ЕАС являются следующие страны: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

- В части налоговых мер предполагается присоединение ряда субъектов РФ к участию в эксперименте по применению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", - говорится в сообщении российского правительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самозанятые россияне смогут оплатить пенсионные взносы через приложение. Деньги в ПФР будут поступать через "Мой налог". Данная возможность будет доступна для россиян принимающих участие в эксперименте по введению налога на профессиональный доход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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