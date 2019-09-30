2019-09-30T22:09:36+03:00
Политика

В МИД РФ заявили, что новые санкции США не останутся без ответа

В ведомстве заявили, что рестрикции Вашингтона против россиян являются отражением внутриполитического кризиса Штатов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Департаменте информации и печати МИД России заявили, что введенные администрацией США санкции в отношении двух граждан России не останутся без ответа.

В ведомстве также отметили, что рестрикции Вашингтона против россиян являются отражением внутриполитического кризиса Штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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