В МИД РФ заявили, что новые санкции США не останутся без ответа

СЕГОДНЯ 22:09 2019-09-30T22:09:36+03:00

В ведомстве заявили, что рестрикции Вашингтона против россиян являются отражением внутриполитического кризиса Штатов

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В Департаменте информации и печати МИД России заявили, что введенные администрацией США санкции в отношении двух граждан России не останутся без ответа.

В ведомстве также отметили, что рестрикции Вашингтона против россиян являются отражением внутриполитического кризиса Штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU