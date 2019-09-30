"All inclusive": Туристы из России попытались вывезти чемодан с едой из турецкого отеля
Турецкие СМИ пишут о том, что на днях российские туристы попытались вынести огромный чемодан с едой из отеля в Турции.
Однако россиян не удалось провернуть грандиозную аферу: отважных туристов "засек" персонал отеля, который попросил показать содержимое багажа. В чемодане оказались блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки.
Удивленные сотрудники отеля изъяли у горе - авантюристов продукты, и туристы покинули гостиницу, пишет Haberturk.
Персонал заявил, что в отеле запрещено забирать еду и напитки в номера. Данные правила черным по белому прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.
- Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?! - с удивлением восклицает руководство отеля.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что отели Турции снизили цены для российских туристов. Турецкие отельеры пытаются исправить ситуацию после резкого повышения цен на свои услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU