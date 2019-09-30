2019-09-30T23:07:16+03:00
Общество

"All inclusive": Туристы из России попытались вывезти чемодан с едой из турецкого отеля

Отважных россиян "засек" персонал отеля и попросил показать содержимое багажа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"All inclusive": Туристы из России попытались вывезти чемодан с едой из турецкого отеля"All inclusive": Туристы из России попытались вывезти чемодан с едой из турецкого отеляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Турецкие СМИ пишут о том, что на днях российские туристы попытались вынести огромный чемодан с едой из отеля в Турции.

Однако россиян не удалось провернуть грандиозную аферу: отважных туристов "засек" персонал отеля, который попросил показать содержимое багажа. В чемодане оказались блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки.

Удивленные сотрудники отеля изъяли у горе - авантюристов продукты, и туристы покинули гостиницу, пишет Haberturk.

Персонал заявил, что в отеле запрещено забирать еду и напитки в номера. Данные правила черным по белому прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.

- Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?! - с удивлением восклицает руководство отеля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отели Турции снизили цены для российских туристов. Турецкие отельеры пытаются исправить ситуацию после резкого повышения цен на свои услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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