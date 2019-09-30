В Нидерландах после магазинной кражи арестовали попугая
Птица загремела в изолятор вместе с хозяином
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В нидерландском городе Утрехте сотрудники полиции были вынуждены арестовать попугая -неразлучника после магазинной кражи. Правда птица по делу проходила, как свидетель или соучастник.
По подозрению в этом преступлении был задержан мужчина — хозяин попугая. По какой причине он пошел на «дело» с питомцем неизвестно, но стражи правопорядка были вынуждены поместить их под стражу вместе.
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ИСТОЧНИК KP.RU