2019-09-30T23:42:38+03:00
Общество

В Нидерландах после магазинной кражи арестовали попугая

Птица загремела в изолятор вместе с хозяином
Мария ИГНАТЬЕВА
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В нидерландском городе Утрехте сотрудники полиции были вынуждены арестовать попугая -неразлучника после магазинной кражи. Правда птица по делу проходила, как свидетель или соучастник.

По подозрению в этом преступлении был задержан мужчина — хозяин попугая. По какой причине он пошел на «дело» с питомцем неизвестно, но стражи правопорядка были вынуждены поместить их под стражу вместе.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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