2019-10-01T01:16:11+03:00
Политика

Визовые ограничения против чиновников из Кубы вводят в США

Санкции вызваны зарубежными медицинскими программами островного государства
Мария ИГНАТЬЕВА
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США приняли решение ввести визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с медицинскими программами страны. Таким образом штаты выражают протестное отношение к эксплуатации труда врачей.

- Получение выгоды от работы кубинских врачей было многолетней практикой Кастро и продолжается сегодня. Эти действия включают требования работать много часов без отдыха, мизерные зарплаты, небезопасное жилье и ограничение передвижений. Режим также удерживал паспорта некоторых врачей и следил за ними после работы, - говорится в документе, распространенным официальным представителем госдепартамента США Морган Ортагус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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