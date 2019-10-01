В США заявили, что растет угроза в космической сфере со стороны Китая и России

СЕГОДНЯ 01:44 2019-10-01T01:44:47+03:00

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США заявили об угрозе для страны со стороны России и Китая в космической сфере. Заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, отметил, что военному ведомству необходимо иметь возможность ответить на это.

- Если мы посмотрим на угрозы, с которыми мы сталкиваемся в космической сфере, то они как никогда велики и лишь усиливаются. Эти угрозы реальны, серьезны, и они растут. Китай и Россия в особенности наращивают силы противокосмической обороны, это серьезно, и министерство действительно готовится к тому, чтобы мы имели возможность дать ответ на эти угрозы, - заявил Китэй.

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ИСТОЧНИК KP.RU