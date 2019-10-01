Экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью девочек
Насилие, по словам адвоката, вызвало у них психические расстройства
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Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин рассказал новые подробности дела, которым занимается. Он сообщил о результатах дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. По его словам, она показала, что девочкам причинен тяжкий вред в результате насильственных действий их отца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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